Сделать PHP класс по аналогии для добавления как и в редактировании

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки256 просмотров
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В форме редактирования объявления osclass вставляется такой инклюд: 

$itemid = Params::getParam('itemId');

$detail = ModelOffer::newInstance()->getOfferItemOption($itemid);

if($detail ["b_auctionYes"] == 1 ) {

$ch1='checked';

} else {

$ch1='unchecked';

}

?>

>

нужно добавить для форме добавления опцию по умолчанию без проверки на категории.. пробовал сделать не получилось

PHP
4 года назад
haubau
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
AndrewGotham
Готэм Эндрю 
63 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
1 день
Отлично сделанная работа
Впервые работал с достаточно противной, надо сказать, системой OSClass, сотрудничество прошло гладко, необходимые пояснения от заказчика получены, поставленная задача успешно выполнена.
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