Есть сайт на Битриксе, нужно залить новую номенклатуру.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Наш сайт – интернет-магазин с сантехникой и мебелью. Задача – обновить номенклатуру на сайте. Критерии: быстрота выполнения, точность.

Наш сайт monaco-mebel.ru 

Нужно будет стереть все позиции с сайта и добавить новые. 

Новых примерн будет штук 150-200.

4 года назад
lkorr
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад