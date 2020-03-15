Профессиональная верстка и разработка сайтов (стаж с 2004).

Умею:

- Кроссбраузерная, валидная верстка

- Верстка из Photoshop, Sketch и пр.

- Фикса, резина, адаптив

- Анимация CSS3/JS

- Интеграция верстки на 1C-Bitrix

- Разработка сайтов любой сложности на 1C-Bitrix

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Bootstrap)

- PHP

Образование:

Высшее техническое 2000-2005

Мало работ в портфолио:

Выполнено огромное количество разнообразных проектов, но в связи с договором о неразглашении (на работе) публиковать их нельзя. Решил перейти чисто на фриланс. Портфолио будет периодически пополняться работами на фрилансе и старыми проектами.

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