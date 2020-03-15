Дмитрий Никонов _nikodim_nikodim
40 летРоссия/Тюмень
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Профессиональная верстка и разработка сайтов (стаж с 2004).
Умею:
- Кроссбраузерная, валидная верстка
- Верстка из Photoshop, Sketch и пр.
- Фикса, резина, адаптив
- Анимация CSS3/JS
- Интеграция верстки на 1C-Bitrix
- Разработка сайтов любой сложности на 1C-Bitrix
Технологии:
- HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Bootstrap)
- PHP
Образование:
Высшее техническое 2000-2005
Мало работ в портфолио:
Выполнено огромное количество разнообразных проектов, но в связи с договором о неразглашении (на работе) публиковать их нельзя. Решил перейти чисто на фриланс. Портфолио будет периодически пополняться работами на фрилансе и старыми проектами.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @nikodimail
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Взлёт170 просмотров
- Можайская пилорама154 просмотра
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- Щитучета215 просмотров
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- Тюменская область в цифрах176 просмотров
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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
2 года назад
не первый раз сотрудничаем, ответственный, всегда на связи, отлично знает свое дело. выполнено все быстро и качественно. рекомендую.
Ответный отзыв
Задача четкая и понятная. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения и проверки. Рекомендую к сотрудничеству.
$180
10 баллов
4 года назад
отличный специалист, сделал лендинг по исходникам дизайна, все замечательно, рекомендую.
Ответный отзыв
Задача четкая и понятная. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
4 года назад
Все сделано согласно ТЗ раньше сроков. Рекомендую. Продолжаем работу.
Ответный отзыв
Задача конкретная и понятная, оплата сразу после выполнения. Рекомендую.
$250
10 баллов
4 года назад
Все сделано в срок, как всегда на высоте. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
После изучения переделываемого проекта - объем работ вырос. Заказчик без проблем понял ситуацию и увеличил стоимость работы. Оплата сразу после завершения. Рекомендую.
$200
10 баллов
4 года назад
Р- рекомендую. Все сделано раньше сроков. Инициативен - что не мало важно. Коммуникация и доступность на высоте, можно даже сказать 24/7. Продолжаем дальнейшие сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Полное понимание архитектуры проекта, умение работать с битриксом, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
14 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
13 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга