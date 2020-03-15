_nikodim

Дмитрий Никонов _nikodim

 
40 летРоссия/Тюмень
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Профессиональная верстка и разработка сайтов (стаж с 2004).

Умею:

- Кроссбраузерная, валидная верстка

- Верстка из Photoshop, Sketch и пр.

- Фикса, резина, адаптив

- Анимация CSS3/JS

- Интеграция верстки на 1C-Bitrix

- Разработка сайтов любой сложности на 1C-Bitrix

Технологии:

- HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Bootstrap)

- PHP

Образование:

Высшее техническое 2000-2005

Мало работ в портфолио:

Выполнено огромное количество разнообразных проектов, но в связи с договором о неразглашении (на работе) публиковать их нельзя. Решил перейти чисто на фриланс. Портфолио будет периодически пополняться работами на фрилансе и старыми проектами.

Связь:

Проверенный годами хостинг:

    PHPJavascriptHTMLBootstrapjQueryБитриксPhotoshop
    недостаточно оценок
    недостаточно рекомендаций
    $300
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
    нет постоянных заказчиков
    2
    безопасных платежей
    Портфолио
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    Отзывы заказчиков
    fedorovao
    35 летРоссия
    7 лет в сервисе
    Была
    3 месяца назад
    $300
    10 баллов
    2 года назад
    Скопировать сайт
    не первый раз сотрудничаем, ответственный, всегда на связи, отлично знает свое дело. выполнено все быстро и качественно. рекомендую.
    Задача четкая и понятная. Всегда на связи. Оплата сразу после выполнения и проверки. Рекомендую к сотрудничеству.
    Ответный отзыв
    fedorovao
    35 летРоссия
    7 лет в сервисе
    Была
    3 месяца назад
    $180
    10 баллов
    4 года назад
    Программирование и верстка лендинга на Битрикс
    отличный специалист, сделал лендинг по исходникам дизайна, все замечательно, рекомендую.
    Задача четкая и понятная. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.
    Ответный отзыв
    vladislav-gusar
    36 летУкраина
    15 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $30
    10 баллов
    4 года назад
    Увеличить производительность и скорость загрузки сайта
    Все сделано согласно ТЗ раньше сроков. Рекомендую. Продолжаем работу.
    Задача конкретная и понятная, оплата сразу после выполнения. Рекомендую.
    Ответный отзыв
    vladislav-gusar
    36 летУкраина
    15 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $250
    10 баллов
    4 года назад
    Натянуть верстку + бэк согласно ТЗ. Битрикс
    Все сделано в срок, как всегда на высоте. Продолжаем сотрудничество.
    После изучения переделываемого проекта - объем работ вырос. Заказчик без проблем понял ситуацию и увеличил стоимость работы. Оплата сразу после завершения. Рекомендую.
    Ответный отзыв
    vladislav-gusar
    36 летУкраина
    15 лет в сервисе
    Был
    год назад
    $200
    10 баллов
    4 года назад
    Партнерский раздел.CMS Битрикс.
    Р- рекомендую. Все сделано раньше сроков. Инициативен - что не мало важно. Коммуникация и доступность на высоте, можно даже сказать 24/7. Продолжаем дальнейшие сотрудничество.
    Отличный заказчик! Полное понимание архитектуры проекта, умение работать с битриксом, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
    Ответный отзыв
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    14 отзывов
    $10/час
    от $10от 1 дня
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    от $10от 1 дня
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    от $10от 1 дня
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