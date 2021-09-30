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0 из 5
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
SolidWorks
Все здорово, большое спасибо за работу!
Ответный отзыв
Постановка задачи ясная. Вопросы и ответы по делу. Все хорошо.
$25
10 баллов
3 года назад
Все отлично!
Ответный отзыв
Постановка задачи - четкая. Ответы на вопросы - быстрые и по существу.
$2
10 баллов
4 года назад
AutoCAD
Как всегда, замечательно : D
Ответный отзыв
Все как всегда. То есть - хорошо.
$20
10 баллов
4 года назад
AutoCAD
Впервые подал заявку в платформе) Александр ответил быстро, все спросил, все рассказал) с работой справился быстро и все по плану) обратная связь быстрая) так что рекомендую!
Ответный отзыв
Ответы быстрые и грамотные. Все по делу. К множеству вопросов отношение лояльное.
$10
10 баллов
4 года назад
AutoCAD
Александр, отлично выполнил заказ, в соотвествии с заданием. Все время был на связи.
Ответный отзыв
Все хорошо. Ответы быстрые и адекватные.
Чертежи и Схемы
8 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга