aleksandr_anisim

Александр aleksandr_anisim

 
49 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Чертежи и Модели

20 лет работы конструктором общего машиностроения.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16383767297711
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Опорный каток
SolidWorks
Все здорово, большое спасибо за работу!
Постановка задачи ясная. Вопросы и ответы по делу. Все хорошо.
Ответный отзыв
guest_16310319645977
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Сборочный чертёж и чертёж детали
Все отлично!
Постановка задачи - четкая. Ответы на вопросы - быстрые и по существу.
Ответный отзыв
guest_16310319645977
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Чертёж
AutoCAD
Как всегда, замечательно : D
Все как всегда. То есть - хорошо.
Ответный отзыв
guest_16330505573628
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
$20
10 баллов
4 года назад
Проектная документация жилого дома
AutoCAD
Впервые подал заявку в платформе) Александр ответил быстро, все спросил, все рассказал) с работой справился быстро и все по плану) обратная связь быстрая) так что рекомендую!
Ответы быстрые и грамотные. Все по делу. К множеству вопросов отношение лояльное.
Ответный отзыв
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Начертить план квартиры в AutoCAD по размерам из нарисованного от руки
AutoCAD
Александр, отлично выполнил заказ, в соотвествии с заданием. Все время был на связи.
Все хорошо. Ответы быстрые и адекватные.
Ответный отзыв
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