Подключить платежи по аналогии с готовым скриптом через блокчейн

Требуется разработать функционал регистрации учетных записей (одностраничная регистрация, с подключением сервиса подсказок ввода), функционал личных кабинетов, настроить сам модуль под наши задачи. Все остальные задачи связанные с сайтом (cms, дизайн, паблик – не актуальны, все развернуто, ...
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