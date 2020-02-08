Подключить платежи по аналогии с готовым скриптом через блокчейн

1C-Bitrix и Шаблон Аспро: Корпоративный сайт 2.0 Документация: [url=https://aspro.ru/docs/course/course37/index]https://aspro.ru/docs/course/course37/index[/url] Если есть опыт в Битриксе от 2х лет, для Вас задание будет часа на 3. Текста и остальное скину файлом, нужно только подобрать картинки с интернета и вставить под уже ...