Разработать функционал сайта, Битрикс, модуль Обучение

Требуется разработать функционал регистрации учетных записей (одностраничная регистрация, с подключением сервиса подсказок ввода), функционал личных кабинетов, настроить сам модуль под наши задачи.

Все остальные задачи связанные с сайтом (cms, дизайн, паблик – не актуальны, все развернуто, дизайн паблика в наличии).

Имеется сайт-прототип. ТЗ прикреплено (в деталях может быть уточнено).

Бюджет обсуждаемый. Предпочтение – если есть возможность предоплаты по безналу, но другие варианты также обсуждаемы.