Парсер прайс листов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Добрый день!

Нам необходим помощь в  выборе,  лучшей программы, на рынке парсер-прайс листов.

Далее необходимо будет подключить прайс листы наших поставщиков, сейчас их около 10

И все это с интегрировать с сайтом www.zamcart.ru

4 года назад
lkorr
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад