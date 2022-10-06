impikassoo

Игорь impikassoo

 
39 летНидерланды/Бреда
9 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$2247
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать сайт на опенкарт

    Необходимо создать сайт на опенкарт, который состоит из таких разделов: Главная, Блог На главной странице выводится товар и форма заказа, сео-тексты, блоки типа "почему мы", преимущества и т.д. Дизайн минимал, на белом фоне, ...

    OpenCart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Поправить яваскрипт (jquery +jquery.validate.min.js)

    Есть пару форм, их перед отправкой на сервер нужно проверить на соответствие полям Использую jquery.validate.min.js но что-то запутался там - не получается локализировать, валидация номера телефона почему-то проходит для американского формата.. Вобщем нужно ...

    JavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Консультация по настройке темы Wordpress

    Купил тему Wordpress не могу разобраться как ее настроить (нет опыта работы с вордпрессом) Нужно в телеграмме помочь с ней разобраться, подсказать какие плагины установить чтобы сайт нормально работал вобщем режим вопрос ответ  на 30-40 минут В ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Написать парсер Flashscore

    Нужно написать парсер Flashscore футбольных Live событий. Данные которые нужно вытянуть - названия команд, LIVE коэфициенты на П1, Х,  П2, а также предматчевые коэфициенты на П1, Х, П2. Все положить в БД Указывайте в заявке свой ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Написать 2 правила для htaccess

    Нужно написать несколько правил для htaccess: 1. Чтобы страницы заканчивались только с 1 слешем в конце (тоесть страницы вида site.com///(больше 1 слеша) 301 редиректил на site.com/ 2. Отсекать передачу переменных: страница site.com/category/?u=sdffd - редиректилась на site.com/category/, аналогично ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать сео аудит

    Сайт выпал из индекса полностью Необходимо проанализировать причины - какая-то странная муть в ггул вебмастере - увеличилось резко количество страниц с переадресацией, количество 404 страниц Нужно составить список рекоммендаций по возвращению индексации, без воды Оплата в идеале или ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Написать попандер на Jquery

    Необходимо написать попандер (скрипт при заходе на сайт и клике в любом месте странице вначале открыватся рекламная страница) Основные требования: 1. корректная работа во всех браузерах, плюс чтобы он открывался "фоном", тоесть пользователь оставался на сайте ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создать портал на YII2

    Необходимо создать сайт с такой структурой: Новости Статьи Каталог Фирм Товары Личный кабинет пользователя (где он может менеджерить указанные выше 4 раздела) Кабинет Администратора (где он может менеджерить указанные выше разделы,включая зарегистрированных юзеров, ихний контент) Верстка - https://themeforest.net/item/bizbook-directory-listings-template/25391222 Пример страницы каталога https://bizbookdirectorytemplate.com/all-category https://bizbookdirectorytemplate.com/all-listing/automobiles https://bizbookdirectorytemplate.com/listing/jose-bike-services-center Пример Товаров: https://bizbookdirectorytemplate.com/all-products https://bizbookdirectorytemplate.com/product/cotton-and-accessories Пример статей ...

    Yii
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сверстать модальное окно

    На сайте в шапке есть номер телефона, необходимо сделать открытие модального окна, которое открывается по клику по этому телефону, где бы отображались все контакты сайта. Пример что я хочу на сайте dybok.com.ua - в шапке есть ...

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Мелкие правки в верстке на опенкарт

    Нужно внести пару мелких правок в верстку на сайт ocStore 3.0.3.7 1. Изменить текст кнопки (кнопка быстрого заказа) 2. На мобильной версии изменить размер кнопки "Купить"(уменьшить), сделать меньше отступы между подкатегориями на странице категорий 3. Изменить 2 названия ...

    OpenCartocStoreПравки в верстке
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Правки сайта на opencart 3

    Необходимо оперативно сделать небольшие правки для сайта на опенкарт Правки по верстке: 1. Изменить текст кнопки (кнопка быстрого заказа) 2. На мобильной версии изменить размер кнопки "Купить"(уменьшить), сделать меньше отступы между подкатегориями на странице категорий 3. Изменить 2 названия ...

    OpenCartПравки на сайтПравки в верстке
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Небольшие Правки по опенкарт

    Нужно оперативно сделать правки ocStore 3.0.3.7 1. Настроить модуль блога (сейчас немного некоректно работает 2. Внести пару мелких правок в верстку 3. При добавлении товара нужно автоматически генерить артикул товара(в идеале отключить это поле как обязательное) 4. Настроить ...

    OpenCartocStore
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Скрипт отправки почты с сайта

    Необходимо дать свой или взять любой существующий [url=https://github.com/anton-pribora/ApMailer]типа этого[/url] скрипта по отправке почты с помощью SMTP, настроить у меня на сервере отправку почты (можно тестовый скрипт, типа простейшей веб-формы)

    SMTP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать рекламную страницу

    Нужно сверстать страницу на которой выводятся рекламные баннеры(2 или 8 баннера), см скриншот Ссылка на источник в текстовом файле, необходимо сделать 1в1 как там, тоесть функционал +мобильная версия Указывайте в заявке свой телеграм для связи, сроки и ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • (EN)Составить Title и Description для 50 категорий

    Есть 50 категорий, для которых нужно на английском языке составить Title и Description Тематика - adult [b]Длина title[/b] — до 50 символов, длинна [b]description[/b] — до 150 символов Тоесть ориентировочно, там будет сумарно около 7-10 тыс символов Указывайте в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Интернет магазин мебели

    Необходимо создать мебельный ИМ на опенкарт (предпочтительная цмс, хотя готов обсудить и другие варианты) Вижу приблизительно такие этапы работ: 1. Помочь выбрать шаблон на темплейтфоресте или предложить свой вариант шаблона 2. Установить опенкарт с выбранным шаблоном 3. Настроить основные ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сделку в АмоCRM через API

    Нужно через апи создать сделку в АмоCRМ На сайте есть форма где пользователь вводит свои контакты и выбирает товар, нужно эти данные отправить в АмоCRМ через апи и по этим данным сформировать сделку Указывайте в заявке свой ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переверстать сайт

    Нужно переверстать 2 страницы сайта https://apteka24.kiev.ua/ https://apteka24.kiev.ua/mnd  (с всплывающим окном формы заказа) Переверстать с нормальным читаемым сео-кодом, чтобы картинки отображались картинками, заголовок н1 и н2 чтобы были на странице (сейчас сайт сделан на конструкторе и там куча лишнего ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$25
10 баллов
4 месяца назад
Поправить яваскрипт (jquery +jquery.validate.min.js)
Все круто ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
Все четко и быстро сделал, поправил скрипты. Приятен в общении, адекватен с полуслова понял задачу. Планирую обращаться в дальнейшем
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
14 минут назад
$450
10 баллов
10 месяцев назад
Написать парсер Flashscore
Все отлично, рекомендую!
Все было выполнено четко по тз и в сроки, даже раньше.. Адекватный исполнитель, профи.. планирую сотрудничать дальше
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anton16
Антон 
39 летСербия
9 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
год назад
Написать 2 правила для htaccess
Отличный заказчик
Быстро и четко Антон все настроил.. рекоммендую
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the_night
Павел 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$130
10 баллов
год назад
Сделать сео аудит
Сотрудничеством остался доволен. Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Сделал все как договорились, даже раньше.. Четко без воды, рекоммендую
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Vaigor
21 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
год назад
Написать попандер на Jquery
Сотрудничеством остался доволен. Если будеть возможнось буду работать ещё
Быстро, качественно, ах**нно! Остался доволен, рекоммендую
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