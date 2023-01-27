anton16

Антон anton16

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработчик

17-летний опыт программирования на PHP, Perl и JavaScript.

Имею опыт работы с фреймворками Laravel и Yii и различными CMS, для фронтенд-разработки использую JQuery, Vue и Alpine.

Отличные знания SQL, опыт проектирования реляционных баз данных, СУБД MySQL.
HTML и CSS - само собой.
Работа с шаблонизатором Smarty.
Опыт настройки Apache и работы в консоли Linux  (Unix shell).
Работа с системами контроля версий (Git, SVN, HG) и системой управления проектами Redmine.

Хорошие знания теории баз данных, ООП, принципов SOLID, DRY, KISS и паттерна MVC.
Опыт интеграции с платежными шлюзами (Сбербанк, Assist, Robokassa, Яндекс.Касса), сайтами торговых площадок (Яндекс.Маркет, Ozon, Wikimart и пр.) и системами кредитования, синхронизации со складскими программами. Работа с API МойСклад, , Bitrix24, Яндекс.Карты, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, Google AdWords и Google Analytics.

Если я откликнулся на ваш заказ, то он мне интересен и я доведу его до конца. Не потеряюсь после выполнения работ. Ко всему подхожу ответственно, отвечаю за код и решения, которые я создаю.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#990
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нужен специалист разбирающийся в написании директив .htaccess
WordPress
Очень быстро все исправил! Компетентен в своей работе.Спасибо
Всё как договаривались
Ответный отзыв
Followstephano
Ильяс 
32 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
2 года назад
Модуль opencart для синхронизации товаров и остатков из ozon seller
Opencart
Все супер. Рекомендую
Отличный заказчик. Очень рад сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_16468383420725
3 года в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
$10
10 баллов
2 года назад
Правки в JS скрипте на MODX Revolution
JavaScriptjQueryMODX
Антон взялся за работу немедленно и выполнил её предельно быстро. Однозначно буду обращаться ещё.
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Написать 2 правила для htaccess
Быстро и четко Антон все настроил.. рекоммендую
Отличный заказчик
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$24
10 баллов
2 года назад
Парсер на php (xml)
PHP
Антон отлично справился с задачей. Быстро и без лишних вопросов! Спасибо!
Всё супер!
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