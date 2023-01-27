Веб-разработчик

17-летний опыт программирования на PHP, Perl и JavaScript.

Имею опыт работы с фреймворками Laravel и Yii и различными CMS, для фронтенд-разработки использую JQuery, Vue и Alpine.

Отличные знания SQL, опыт проектирования реляционных баз данных, СУБД MySQL.

HTML и CSS - само собой.

Работа с шаблонизатором Smarty.

Опыт настройки Apache и работы в консоли Linux (Unix shell).

Работа с системами контроля версий (Git, SVN, HG) и системой управления проектами Redmine.



Хорошие знания теории баз данных, ООП, принципов SOLID, DRY, KISS и паттерна MVC.

Опыт интеграции с платежными шлюзами (Сбербанк, Assist, Robokassa, Яндекс.Касса), сайтами торговых площадок (Яндекс.Маркет, Ozon, Wikimart и пр.) и системами кредитования, синхронизации со складскими программами. Работа с API МойСклад, 1С, Bitrix24, Яндекс.Карты, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, Google AdWords и Google Analytics.

Если я откликнулся на ваш заказ, то он мне интересен и я доведу его до конца. Не потеряюсь после выполнения работ. Ко всему подхожу ответственно, отвечаю за код и решения, которые я создаю.