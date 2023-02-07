Followstephano

На сайте стоит модуль тинькоф для онлайн оплаты. Все заказы с этим выбором оплаты улетают в фильтр "Потерянные заказы" Нужно пофиксить
Интернет-магазины4 заявки
Закрыт
5 месяцев назад
На сайте стоит модуль тинькоф для онлайн оплаты. Все заказы с этим выбором оплаты улетают в фильтр "Потерянные заказы" Нужно пофиксить
Хочу на свой сайт фильтры как тут: [url=https://tacticool.store/odezhda/]https://tacticool.store/odezhda/ [/url]Только верстка или верстка+программирование сайт на опенкарт
Мобильная и ПК версия
Нужно решение для opencart что бы остатки на сайте по товарам синхронизировались с маркетплейсом Ozon (данные берутся из ozon и добавляются на сайт)