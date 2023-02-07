Followstephano

Ильяс Followstephano

 
31 годСербия/Белград
год на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
anton16
Антон 
39 летСербия
9 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$60
10 баллов
год назад
Модуль opencart для синхронизации товаров и остатков из ozon seller
Отличный заказчик. Очень рад сотрудничеству
Все супер. Рекомендую
Ответный отзыв