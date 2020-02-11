Требуется разработать функцию на PHP

Подключить платежи по аналогии с готовым скриптом Interkassa через блокчейн платежи напрямую
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На языке PHP требуется разработать функцию, расчитывающую с использованием огибающей стоимость для заданного количества товара.
Функция должна принимать следующие параметры (значения в скобках соответствуют именам переменных на графике в приложенной иллюстрации):
$minQuantity (qMin) – минимальное кол-во товара
$minPrice (pMin) – минимальная цена, установленная для минимального кол-ва товара
$maxQuantity (qMax) – максимальное кол-во товара
$maxPrice (pMax) - максимальная цена, установленная для максимального кол-ва товара
$quantity (q) – количество, для которого нужно узнать стоимость
$curve (a) – коэфициэнт изгиба кривой
С помощью коэфициэнта изгиба мы хотим иметь возможность регулировать изменение стоимости товара от меньшего количество к большему, делая более крутым основании и более пологой вершину. Как будет задаваться значение коэфицэнта (float от нуля до единицы или от нуля до бесконечности) – нам не принципиально.
Функция возвращает значение стоимости p в интервале pMin...pMax для указанного из интервала qMin...qMax значения q.
Просьба придерживаться стиля cammel case при написании кода (пример – названия переменных выше).
Срок выполнения задачи 2 дня.
В отликах указывайте цену, за которую готовы выполнить задачу.
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