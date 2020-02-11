Требуется разработать функцию на PHP

На языке PHP требуется разработать функцию, расчитывающую с использованием огибающей стоимость для заданного количества товара.

Функция должна принимать следующие параметры (значения в скобках соответствуют именам переменных на графике в приложенной иллюстрации):

$minQuantity (qMin) – минимальное кол-во товара

$minPrice (pMin) – минимальная цена, установленная для минимального кол-ва товара

$maxQuantity (qMax) – максимальное кол-во товара

$maxPrice (pMax) - максимальная цена, установленная для максимального кол-ва товара

$quantity (q) – количество, для которого нужно узнать стоимость

$curve (a) – коэфициэнт изгиба кривой

С помощью коэфициэнта изгиба мы хотим иметь возможность регулировать изменение стоимости товара от меньшего количество к большему, делая более крутым основании и более пологой вершину. Как будет задаваться значение коэфицэнта (float от нуля до единицы или от нуля до бесконечности) – нам не принципиально.

Функция возвращает значение стоимости p в интервале pMin...pMax для указанного из интервала qMin...qMax значения q.

Просьба придерживаться стиля cammel case при написании кода (пример – названия переменных выше).

Срок выполнения задачи 2 дня.

В отликах указывайте цену, за которую готовы выполнить задачу.