Плеер для Фильмов и Сериалов на Сайт под WP

Необходимо на 14 статьях разметить плеер сериалов. CMS WP.

Примеры сериалов: Сверхъестественное, Сотня, Доктор хаус и т.д.

Пример сайта: http://f4.lordfilm6.tv/28315-odin-doma-1990.html, https://hi.lordfilm.life/353-sverhestestvennoe.html https://hd.lordsfilms.site/serialy/20399-sverhestestvennoe-supernatural-2005.html http://bca.lordfilms-s.pw/14872-serial-sverhestestvennoe-2005.html (с этого сайта берем дизайн и функционал плеера) также нужно несколько плееров (5 самых популярных плеера, в случае блокировки одного из плееров пропадает его вкладка).

Дополнительно добавить возможность менять цвет у общего дизайна плеера. Также следует обучить самостоятельно добавлять плеер на другие сайты.

Предлагайте свои способы реализации и стоимость.