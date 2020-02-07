Доработка сайта на Битриксе

$80
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Нужно ускорить сайт по показателям Google page speed.  Сайт на Битриксе. Необходимо провезти анализ наиболее критичных замечаний и устранить их. Сейчас ПК показатели 70+, мобильные 30+

4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад