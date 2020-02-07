Доработка сайта на Битриксе

Необходимо сделать: 1. Установить основное время для сайта Екатеринбургское (UTC+5ч). Сейчас стоит Московское, ну и чтобы все работало относительно данного времени. 2. При оформлении заказа на самовывоз из Пассажа или Гринвича [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ftake.ms%2FYmgCh]take.ms/YmgCh[/url] скидка при онлайн оплате отображается в корзине [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Ftake.ms%2FGsP4m]take.ms/GsP4m[/url] , ...