Есть сайт-блог на Tilda http://thenoisetier.tilda.ws/lenta необходимо после каждого поста блога добавить кнопки, которые будут отслеживаться, а именно "Лайк" и "Поделиться в соц сетях"

Возможно лишь обращение к блоку через Jquery, php, css. К сожалению прямого доступа к блоку в HTML нет ибо сайт реализован на шаблонизаторе.

Уже пробовали обратиться по разному, но чет ничего не работает

Инструкция от тильды

http://help-ru.tilda.ws/tips/javascript#rec29834816

Кнопки поделиться и лайк нужно добавить

https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/

В хедер уже добавлен код

\

Пробовали встроить после каждого поста вот так вот, но обращение классам почему-то не работает:

//Добавляем новую кнопку

$('.t-feed__col-grid__post-wrapper .t-feed__button-readmore.t-feed__button-readmore_text').append('

');

Работает лишь после самого блока добавление, а у него ID #rec159721869

Вот такой код работает:

//Добавляем новую кнопку

$('#rec159721869').append('

');

Но нужно сделать не после блока, а чтобы после каждого из постов сгенерированных отображались кнопки:

Нужно сегодня!!!