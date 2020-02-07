Подключить платежи по аналогии с готовым скриптом Interkassa через блокчейн платежи напрямую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-блог на Tilda http://thenoisetier.tilda.ws/lenta необходимо после каждого поста блога добавить кнопки, которые будут отслеживаться, а именно "Лайк" и "Поделиться в соц сетях"
Возможно лишь обращение к блоку через Jquery, php, css. К сожалению прямого доступа к блоку в HTML нет ибо сайт реализован на шаблонизаторе.
Уже пробовали обратиться по разному, но чет ничего не работает
Инструкция от тильды
http://help-ru.tilda.ws/tips/javascript#rec29834816
Кнопки поделиться и лайк нужно добавить
https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-button/
В хедер уже добавлен код
\
Пробовали встроить после каждого поста вот так вот, но обращение классам почему-то не работает:
//Добавляем новую кнопку
$('.t-feed__col-grid__post-wrapper .t-feed__button-readmore.t-feed__button-readmore_text').append('');
Работает лишь после самого блока добавление, а у него ID #rec159721869
Вот такой код работает:
//Добавляем новую кнопку
$('#rec159721869').append('');
Но нужно сделать не после блока, а чтобы после каждого из постов сгенерированных отображались кнопки:
Нужно сегодня!!!
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