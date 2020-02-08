Разработать конструктор запросов WP_Query на PHP

Мы ищем профессионала, знающего Wordpress и PHP, который поможет нам создать одностраничный конструктор запросов для WP_Query.

Конструктор должен представлять собой одностраничное приложение, в котором пользователь мог бы задать всё многообразие параметров, которое позволяет использовать WP_Query.

Различные типы параметров будут собраны в выпадающие списки.

На выходе из конструктора должен быть JSON-файл, в котором записаны все параметры, указанные в форме.

За основу HTML нужно взять Bootstrap 4, красота на данном этапе не является определяющим критерием.

Вам интересно было бы разработать подобную штуку? Пишите примерную стоимость и срок.