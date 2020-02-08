Рассмотрю только тех, кто продемонстрирует релевантный опыт владения zero block на Тильде.

Нужно собрать 50-ти страничную книгу с сотней иллюстраций в виде интерактивного лонгрида. Иллюстрации должны меняться в зависимости от проплывающего миом контента, тексты, когда надо должны двигаться и т.д. Сценарии анимации мы предоставим.

Релевантный пример того что нужно будет сделать – https://bureau.ru/books/chess/demo/

Нам нужен дизайнер виртуозно владеющий zero block.

Эл. книгу нужно будет адаптировать под мобильные устройства в соответствии с функционалом zero block