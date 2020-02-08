Сделать рассыльщик подписчикам по мессинджерам и соц. сетям.

Здравствуйте.

1. Сделать рассылочных ботов (по подписке! по согласию! не спам!) для Фейсбук, ВК, Вайбера, Скайпа, Ватсапа и Телеграма, которые шлют сообщения подписчикам в личку, и админку для администратора.

2. Возможность для пользователя подписаться на бота самостоятельно.

3. Возможность подписать админу какого-то пользователя вручную (где это возможно).

4. Возможность посылать серию сообщений после подписки, с заданным интервалом в сутках, часах, минутах и секундах.

5. Возможность перезапустить серию для конкретного пользователя сначала или с сообщения с заданным номером.

6. Возможность добавлять сообщения в серию в конец, и они будут приходить:

- тем, кто еще не дошел до предыдущего сообщения

- тем, кто дошел до последнего сообщения, им придет новое по мере его появления.

7. Возможность добавлять сообщения посреди серии. В этом случае его получат те, кто еще по серии не дошел до сообщения, после которого вставляется новое.

8. Возможность отослать единичное сообщение всем подписчикам или за исключением каки-хто выбранными каналами, в заданную дату и время.

9. Возможность отослать сообщение (в серии) всеми или выбранными каналами связи всем подписчикам, или за исключением каких-то.

10. Возможность работать с многими адресными книгами, чтобы можно было единичное сообщение или серию отсылать подписчикам из выбранной адресной книги.

11. Возможность просмотреть, импортировать и экспортировать адресную книгу подписчиков со всеми полями, включая индивидуальные настройки каждого подписчика.

12. Возможность увидеть, кому какое сообщение дошло из подписчиков, кому нет, сделать и экспортировать выборку из тех, кому дошло и кто прочитал.

13. Возможность перед рассылкой отослать тестовое сообщение и всю серию заданному подписчику или подписчикам.

14. Возможность вручную удалить пользователя из адресной книги.

15. Возможность добавлять множество разных серий, обслуживаемых разными ботами.

16. Возможность сгенерировать код для формы подписки, который можно вставить в HTML для захвата подписчиков.

17. Возможность настроить в каждой рассылке, с бота с каким адресом она пойдет.

18. Возможность отредактировать или удалить сообщение из серии или индивидуальное, даже если оно уже рассылается. Тогда тем, кому еще не отослалось - уйдет отредактированное.

19. Возможность приостановить и запустить дальше рассылку единичного сообщения.

20. Возможность приостановить и снова продолжить рассылку серии.

21. Возможность удалить сообщение из серии. Кто его еще не получил - получит сразу следующее за ним.

22. Возможность для подписчика выбрать периодичность и время получения сообщений - например, в субботу, в 19:00. Тогда все сообщения, не полученные до этого времени - отсылаются ему в это время и день. Админ может настраивать, не реже какой периодичности (например, раз в неделю) получатель может ставить себе получение.

23. Статусы сообщений по получателям и по рассылкам (админ может просмотреть и экспортировать результаты в csv):

- прочитано

- отослано но не прочитано

- невозможно отослать

- задержано из-за планировщика отсылки включенного у получателя до такого-то дня

24. Программа должна подходить для комфортной работы с базой в сотни тысяч подписчиков.

Просьба оценить 2 варианта стоимости и продолжительности реализации проекта: для 1 среды (мессинджер или соц. сеть) и для всего перечня Фейсбук, ВК, Вайбера, Скайпа, Ватсапа и Телеграма.

В стоимость и оценку срока включите, пожалуйста, тестирование на баги 2 профессиональными бета-тестерами и исправление багов, а также гарантию на бесплатное исправление багов в течение 2 лет после сдачи проекта и полной оплаты заказчиком.