Реализовать прием платежей с карты на карту

Добрый день! Необходимо реализовать прием платежей на сайте путем перевода с карты на карту. Нужно найти сервис, который позволит автоматически заполнять поле номера карты получателя. То есть, после нажатия кнопки Оплатить, клиент должен переходит на сервис перевода с карты на карту (таких много, нужно найти подходящий), но что бы поле получателя уже было заполнено каким либо скриптом или через api сервиса. Еще раз подробно: сумма заказа составляет например 500 рублей. Клиент нажимает оплатить и переходит на сервис перевода с карты на карту. Поле получателя уже заполнено, клиент вводит только свои данные и оплачивает.