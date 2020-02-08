Добавить оплату на сайт

Нужно исправить непонятности отображения сайта [url=http://finist-mebel.ru/]http://finist-mebel.ru/[/url], которые возникают при просмотре в Виндовс 8.1. Проблемы наблюдаются в Яндекс Браузере и в Chrome. Есть видео: Проблемы в Яндекс Браузере - [url=https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts]https://www.youtube.com/watch?v=x1cwXG1r9ts[/url] Проблемы в Chrome - [url=https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk]https://www.youtube.com/watch?v=D1dWAFffhvk[/url] Обращаясь сразу озвучивайте цену (или вилку ...
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По поводу оплаты на сайте. Мне необходимо, чтобы человек мог оплатить с карты из любой точки мира и чтобы на эл. почту покупателю пришло текстовое письмо с данными о мероприятии, а организатору письмо с контактными данными нового покупателя и информацией о том, какой тип билета он купил. Сам платеж чтоб приходил на юридические реквизиты организатора.
На сайте после оплаты, чтобы была отбивка о том, что оплата прошла успешно
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