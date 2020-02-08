Добавить оплату на сайт

По поводу оплаты на сайте. Мне необходимо, чтобы человек мог оплатить с карты из любой точки мира и чтобы на эл. почту покупателю пришло текстовое письмо с данными о мероприятии, а организатору письмо с контактными данными нового покупателя и информацией о том, какой тип билета он купил. Сам платеж чтоб приходил на юридические реквизиты организатора.

На сайте после оплаты, чтобы была отбивка о том, что оплата прошла успешно