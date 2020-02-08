Доработка сайта на CodeIgniter 3

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка399 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.

3 года назад
mihbichkov
Михаил 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
  • Похожие заказы

  • Нужен бот для behance который будет оставлять комментарии.

    Скрипт или бот который будет оставлять комментарии к работам у других пользователей. Оставляйте ваши предложения с указанием цены хотя бы примерной! Далее сможем обсудить все моменты подробнее.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Ищем профессионалов, для доработки сайта на WordPress!  Сроки ограничены – 2 дня! Просьба к неквалифицированным кадрам – не беспокоить и не воровать время! Сайт www.yum-yum.md  Требуется отредактировать дизайн десткопной и мобильной версии сайта: Главная страница – расположение поиска, корзины и ...

    WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить оплату на сайт

    По поводу оплаты на сайте. Мне необходимо, чтобы человек мог оплатить с карты из любой точки мира и чтобы на эл. почту покупателю пришло текстовое письмо с данными о мероприятии, а организатору письмо с контактными ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно проставить метки адресов на карте сайта ( с картинкой,ссылкой )

    $16

    На сайте компании в разделе проекты необходимо проставить еще +15 меток с новыми адресам. При нажатии на метку должен открываться балун в котором будет: 1) картинка, 2) наименование проекта,  3) фраза: строительство завершено,  4)ссылка ведущая на описание проекта. Сделать необходимо как ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг + веб интерфейс

    Нужно написать простой парсер с веб интерфейсом. 1. Парсим по расписанию список всех каналов (сейчас их 277 тыс.): zen(.)yandex.ru/media/zen/channels  2. Собираем данные с каждого канала: аудитория/подписчики Названия последних постов и ссылки на них. В интерфейсе: 1. Раздел настроек с частотой ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Zero block на Тильде.

    Рассмотрю только тех, кто продемонстрирует релевантный опыт владения zero block на Тильде. Нужно собрать 50-ти страничную книгу с сотней иллюстраций в виде интерактивного лонгрида. Иллюстрации должны меняться в зависимости от проплывающего миом контента, тексты, когда надо ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать рассыльщик подписчикам по мессинджерам и соц. сетям.

    Здравствуйте. 1. Сделать рассылочных ботов (по подписке! по согласию! не спам!) для Фейсбук, ВК, Вайбера, Скайпа, Ватсапа и Телеграма, которые шлют сообщения подписчикам в личку, и админку для администратора. 2. Возможность для пользователя подписаться на бота самостоятельно. 3. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать прием платежей с карты на карту

    Добрый день! Необходимо реализовать прием платежей на сайте путем перевода с карты на карту. Нужно найти сервис, который позволит автоматически заполнять поле номера карты получателя. То есть, после нажатия кнопки Оплатить, клиент должен переходит на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад