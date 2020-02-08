Исправить регистрацию на сайте

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок132 просмотра
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Не запоминает почту пользователей на сайте, нужно поправить. Еще нужно сделать правильно регистрацию через FB.

Php, самописный 

4 года назад
miralima
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад