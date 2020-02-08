Сайт с админкой и ЛК. Требуется доработать разделы, устранить ошибки. Чат на веб-сокетах.
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Нужно оптимизировать сайт, чтобы показатели оказались в зеленой зоне.
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