Дописать open source виртуальной машины + скрипты на python

$1000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка189 просмотров
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Доработать open source виртуальной машины под ряд задач альтернативного продукта.

Доработка скриптов в области телеметрии и ИП.

Доработка скриптов на python. Большинство справок по скриптам и софта - есть.

Так же есть 3х часовое видео по возможной доработке WM.

Целый проект, при выполнении которого будет заказ по части 2 и 3.

Ряд ТЗ, время, денежные бонусы и объем работ - обсуждаем лс.

Python
4 года назад
guest_15811925627054
4 года в сервисе
Был
4 года назад