svs000

Марина Самсонова svs000

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
marina_samsonova
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо сделать верстку лендинга

    $75

    Необходимо сделать верстку лендинга – Кроссбраузерно,адаптивно, сайт должен корректно отображаться на всех устройствах, в т.ч. смартфоны и планшеты Скорость загрузки не менее 70 [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] +  Установить кодЯндекс метрики + Гугл аналитика, пиксели Фб и ВК, код Googletag manager  + ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать дизайн лендинга (кухни на заказ)

    $45

    Требуется нарисовать дизайн лендинга. Прототип готов - 6 блоков, скину в личку. Крайний срок сдачи работы !!! 07.03. 2018 года, до 23.59 по Мск Обязательно портфолио в личку или в отклике Стоимость 2500 руб.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $70

    Нужно адаптивно сверстать лендинг, тз вышлю по запросу.  Цена: 4000 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет [url=https://drive.google.com/file/d/1mq4yTWX72WXwyxI0-dMn8-lNEL-ZJazP/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1mq4yTWX72WXwyxI0-dMn8-lNEL-ZJazP/view?usp=sharing[/url]

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).

    $46

    Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2700 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио!  Все подробности обсудим с реальными кандидатами. Схему работы ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать дизайн лендинга (жилой комплекс)

    Сделать дизайн лендинга по жилому комплексу. Прототип могу скинуть только завтра утром. Задание необходимо выполнить до 12:00 по Мск понедельника (31.07.2017) ЭТО КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ! Кто знает, что не успеет, даже не откликайтесь на задание. Стоимость ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать 10 баннеров 1080x1080px (недвижимость)

    $8

    Нарисовать 10 баннеров 1080x1080px для соц.сетей. Тема одна. Разные заголовки и фото можно будет менять. Внизу призыв к действию (в виде красивой стрелки)  Более подробно расскажу кандидату.   Обязательно прикладывайте в отклик примеры работ.

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга (недвижимость)

    $45

    Необходимосверстать лендинг (недвижимость) Сделать фильтр для планировок (подробнее расскажу кандидату) Срокдо 30.07. Стоимость 2500 руб. Обязательнокроссбраузерно Скоростьзагрузи не менее 70 [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Примеры работ прикрепляйте в отклик. Преимущество тем кто работал с недвижимостью.

    Верстка лендинга
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта (недвижимость)

    $45

    Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).Крайний срок сдачи работы 30 июня 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2 500 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио! Все подробности обсудим с реальными кандидатами.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
xenia4715
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать верстку лендинга
Хороший порядочный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо огоромное за работу! Рекомендую Ксению! Все сделано качественно, в срок, плюс Ксения дала дополнительные рекомендации!
Ответный отзыв
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн лендинга (кухни на заказ)
Марина - прекрасный заказчик, даёт чётко поставленные задачи. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству без сомнений!
Маша, огромная молодец! Дизайн сделан на 5+
Ответный отзыв
shomansur
Шомансур 
30 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$46
10 баллов
6 лет назад
Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).
Марина, отличная заказчица! Все сразу понравилась и никаких претензий по дизайну не имела! Всем рекомендую работать с данным заказчиком. С удовольствием продолжу нашу сотрудничество!
Отличная работа! Сделано качественно и в срок. +бонус сделал дополнительный)
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