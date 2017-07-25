Сделать дизайн лендинга по жилому комплексу. Прототип могу скинуть только завтра утром. Задание необходимо выполнить до 12:00 по Мск понедельника (31.07.2017) ЭТО КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ! Кто знает, что не успеет, даже не откликайтесь на задание. Стоимость ...