Необходимо сделать верстку лендинга – Кроссбраузерно,адаптивно, сайт должен корректно отображаться на всех устройствах, в т.ч. смартфоны и планшеты Скорость загрузки не менее 70 [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] + Установить кодЯндекс метрики + Гугл аналитика, пиксели Фб и ВК, код Googletag manager + ...
- $75HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $45
Требуется нарисовать дизайн лендинга. Прототип готов - 6 блоков, скину в личку. Крайний срок сдачи работы !!! 07.03. 2018 года, до 23.59 по Мск Обязательно портфолио в личку или в отклике Стоимость 2500 руб.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $70
Нужно адаптивно сверстать лендинг, тз вышлю по запросу. Цена: 4000 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет [url=https://drive.google.com/file/d/1mq4yTWX72WXwyxI0-dMn8-lNEL-ZJazP/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1mq4yTWX72WXwyxI0-dMn8-lNEL-ZJazP/view?usp=sharing[/url]HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $46
Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2700 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио! Все подробности обсудим с реальными кандидатами. Схему работы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сделать дизайн лендинга по жилому комплексу. Прототип могу скинуть только завтра утром. Задание необходимо выполнить до 12:00 по Мск понедельника (31.07.2017) ЭТО КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ! Кто знает, что не успеет, даже не откликайтесь на задание. Стоимость ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Нарисовать 10 баннеров 1080x1080px для соц.сетей. Тема одна. Разные заголовки и фото можно будет менять. Внизу призыв к действию (в виде красивой стрелки) Более подробно расскажу кандидату. Обязательно прикладывайте в отклик примеры работ.Баннеры16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
Необходимосверстать лендинг (недвижимость) Сделать фильтр для планировок (подробнее расскажу кандидату) Срокдо 30.07. Стоимость 2500 руб. Обязательнокроссбраузерно Скоростьзагрузи не менее 70 [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Примеры работ прикрепляйте в отклик. Преимущество тем кто работал с недвижимостью.HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $45
Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).Крайний срок сдачи работы 30 июня 2017 года, до 00.00 по Мск Стоимость 2 500 руб. Рассматриваем только кандидатов с портфолио! Все подробности обсудим с реальными кандидатами.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад