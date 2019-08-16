Написали в лс weblanser , что СРОЧНО НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ. Ок, согласилась и в ответ тишина. Через неделю звонят мне и говорят, что срочно нужно взяться за работу и сроки 2 дня максимум , верстка около 10стр, ок постараюсь. Прошел день, уже начали терроризировать "готово? когда готово?" После чего удаление и блокирование меня в вк (не знаю, может быть прошлый верстальщик доделал и они решили меня слить или еще что то) Через 2-3 дня меня избирают исполнителем , не сразу , а через 3 дня после потери связи и начинают мне что то предъявлять и выкручивать так, что я что то не так делаю (Возможно прошлый верстальщик все таки ничего не сделал и они решили вернуться ко мне, ну или просто что бы не выглядеть глупо) В итоге самое мое любимое мы вас выбрали спустя 4 дня исполнителем, что бы написать гневный отзыв. Ок)