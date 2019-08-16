Ксения Устименко xenia4715xenia4715
27 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Верстка сайтов, Bitrix, Wordpress
Услуги :
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page , сайт визитка.
- Доработка верстки.
- Адаптация сайтов под мобильные устройства.
- Сотрудничество на постоянной основе.
Навыки:
- HTML5, CSS3, JavaScript, Vue, Less, jQuery, SASS, Gulp, Wordpress, Flexbox, Photoshop
- Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ).
- Bitrix
- Wordpress
Оплата:
- Большой проект - предоплата 30%.
- Обычный - оплата по частям.
Способы оплаты:
- Сбербанк.
- Qiwi.
- Webmoney.
- Yandex деньги.
Время работы:
Круглосуточно - беру заказ и делаю, от времени суток не зависит.
Контакты:
+7 (987) 317-64-75 (Viber, Whatsapp, Telegram)
myuik123 скайп
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная Верстка главной страницы на битрикс112 просмотров
- Верстка и натяжка на wordpress151 просмотр
- Верстка моб приложения161 просмотр
- Адаптивная Верстка главной страницы на битрикс157 просмотров
- Адаптивная Верстка главной страницы на битрикс116 просмотров
- Семейный фитнес тур в СОЧИ117 просмотров
- Рост продаж137 просмотров
- Atrius125 просмотров
- Woodcraft150 просмотров
- Альянс156 просмотров
- Ssd-decor196 просмотров
- Essay4planet165 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
2 балла
4 года назад
Ксения приступила к заданию 8 дней назад, до сих пор ничего не сделано. По договоренности срок - 2 дня. После завершения работы, Ксения отказалась предоставлять мне что либо, объяснив это своим недоверием. Никаких предпосылок для этого не было. Далее она просто меня заблокировала, без обсуждений. То есть никаких предложений по поводу безопасной сделки, каких-либо еще путей решения вопроса не поступало, просто блокировка в ВК. Удалось достучаться до нее в Whatsapp два дня назад, чтобы наконец урегулировать вопрос и понять причину неадекватного поведения. После небольшого диалога Ксения пообещала предоставить материалы позже, т.к. находилась далеко от рабочего места. В результате снова пропала. Телефон не доступен. Больше ждать, увы, я не могу. Никому не рекомендую данного исполнителя, если нет лишнего времени и нервов! upd. Скрин переписки https://prnt.sc/p5bnto https://prnt.sc/p5bq75
Ответный отзыв
Написали в лс weblanser , что СРОЧНО НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ. Ок, согласилась и в ответ тишина. Через неделю звонят мне и говорят, что срочно нужно взяться за работу и сроки 2 дня максимум , верстка около 10стр, ок постараюсь. Прошел день, уже начали терроризировать "готово? когда готово?" После чего удаление и блокирование меня в вк (не знаю, может быть прошлый верстальщик доделал и они решили меня слить или еще что то) Через 2-3 дня меня избирают исполнителем , не сразу , а через 3 дня после потери связи и начинают мне что то предъявлять и выкручивать так, что я что то не так делаю (Возможно прошлый верстальщик все таки ничего не сделал и они решили вернуться ко мне, ну или просто что бы не выглядеть глупо) В итоге самое мое любимое мы вас выбрали спустя 4 дня исполнителем, что бы написать гневный отзыв. Ок)
$30
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все отлично
$40
10 баллов
4 года назад
Отлично выполнила работу. Учла все дополнения, исправления. Работа выполнена в срок. Сотрудничать продолжаем. Спасибо !
Ответный отзыв
Замечательно сотрудничество! Все четко, спокойно, без напряжений)
$35
4 балла
5 лет назад
Ранее работал с Ксенией очень успешно, но к сожалению, на данном проекте она меня очень сильно подвела, полностью пропав на 2 недели на середине проекта, без всякой попытки связаться и как-то решить эту проблему. Ставлю положительный отзыв только за счет предыдущего опыта.
Ответный отзыв
Спасибо за понимание. Были проблемы, только сейчас смогла зайти в аккаунт
HTML-верстка
16 отзывов(-2)
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга