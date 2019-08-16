xenia4715

Ксения Устименко xenia4715

 
27 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Верстка сайтов, Bitrix, Wordpress

Услуги :

  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка: Landing page , сайт визитка.
  • Доработка верстки.
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства.
  • Сотрудничество на постоянной основе.

Навыки:

  • HTML5, CSS3,  JavaScript, Vue, Less, jQuery, SASS, Gulp, Wordpress, Flexbox, Photoshop
  • Адаптивная, фиксированная или резиновая верстка. ( Responsive ﻿).
  • ﻿Bitrix
  • ﻿Wordpress

Оплата:

  • Большой проект - предоплата 30%.
  • Обычный - оплата по частям.

Способы оплаты:

  • Сбербанк.
  • Qiwi.
  • Webmoney.
  • Yandex деньги.

﻿Время работы:

Круглосуточно - беру заказ и делаю, от времени суток не зависит.

Контакты:

[email protected]

+7 (987) 317-64-75 (Viber, Whatsapp, Telegram)

myuik123 скайп

JavascriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLjQueryБитриксSASSGulpPhotoshopVue.jsВерстка лендингаСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
alexsasha192
Александр 
22 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Одностраничный сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bernex
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
2 балла
4 года назад
Верстка сайта (адаптив)
Ксения приступила к заданию 8 дней назад, до сих пор ничего не сделано. По договоренности срок - 2 дня. После завершения работы, Ксения отказалась предоставлять мне что либо, объяснив это своим недоверием. Никаких предпосылок для этого не было. Далее она просто меня заблокировала, без обсуждений. То есть никаких предложений по поводу безопасной сделки, каких-либо еще путей решения вопроса не поступало, просто блокировка в ВК. Удалось достучаться до нее в Whatsapp два дня назад, чтобы наконец урегулировать вопрос и понять причину неадекватного поведения. После небольшого диалога Ксения пообещала предоставить материалы позже, т.к. находилась далеко от рабочего места. В результате снова пропала. Телефон не доступен. Больше ждать, увы, я не могу. Никому не рекомендую данного исполнителя, если нет лишнего времени и нервов! upd. Скрин переписки https://prnt.sc/p5bnto https://prnt.sc/p5bq75
Написали в лс weblanser , что СРОЧНО НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА РАБОТУ. Ок, согласилась и в ответ тишина. Через неделю звонят мне и говорят, что срочно нужно взяться за работу и сроки 2 дня максимум , верстка около 10стр, ок постараюсь. Прошел день, уже начали терроризировать "готово? когда готово?" После чего удаление и блокирование меня в вк (не знаю, может быть прошлый верстальщик доделал и они решили меня слить или еще что то) Через 2-3 дня меня избирают исполнителем , не сразу , а через 3 дня после потери связи и начинают мне что то предъявлять и выкручивать так, что я что то не так делаю (Возможно прошлый верстальщик все таки ничего не сделал и они решили вернуться ко мне, ну или просто что бы не выглядеть глупо) В итоге самое мое любимое мы вас выбрали спустя 4 дня исполнителем, что бы написать гневный отзыв. Ок)
Ответный отзыв
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сверстать простые responsive экраны для мобильного интерфейса
Работа сделана
Все отлично
Ответный отзыв
narchenko_ast
Анатолий 
32 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
4 года назад
Верстка простого корпоративного сайта
Отлично выполнила работу. Учла все дополнения, исправления. Работа выполнена в срок. Сотрудничать продолжаем. Спасибо !
Замечательно сотрудничество! Все четко, спокойно, без напряжений)
Ответный отзыв
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$35
4 балла
5 лет назад
Верстка сайта/лендинга на основе моего psd
Ранее работал с Ксенией очень успешно, но к сожалению, на данном проекте она меня очень сильно подвела, полностью пропав на 2 недели на середине проекта, без всякой попытки связаться и как-то решить эту проблему. Ставлю положительный отзыв только за счет предыдущего опыта.
Спасибо за понимание. Были проблемы, только сейчас смогла зайти в аккаунт
Ответный отзыв
HTML-верстка
16 отзывов(-2)
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга