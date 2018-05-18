Имею опыт работы в C#, JavaScript и подобных ему объектно-ориентированных языках, HTML, CSS, PHP, базы данных. Также занимался разработкой игр. По всем вопросам с радостью отвечу на почте или в telegram - @Elerut.

Site: xan-cinema.ru

TG bot: @freetapesbot