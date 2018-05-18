alexsasha192

Александр alexsasha192

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Имею опыт работы в C#, JavaScript и подобных ему объектно-ориентированных языках, HTML, CSS, PHP, базы данных. Также занимался разработкой игр.  По всем вопросам с радостью отвечу на почте или в telegram - @Elerut.

Site: xan-cinema.ru

TG bot: @freetapesbot

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Отзывы заказчиков

linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нужно изменить id новостей в CMS DLE
DLE
В очередной раз благодарю за четкое выполнения ТЗ
Хороший работодатель, все четко и по плану
Ответный отзыв
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Нужно удалить внешние ссылки в CMS DLE
DLE
Благодарю, Александра, все четко выполнено по ТЗ, обращусь еще
Хороший работодатель, все четко и по плану
Ответный отзыв
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Прикрутить к поиску всплывающее окно с фразой "Ничего не найдено"
JavaScript
Отличный исполнитель! Все сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Заказчик быстро предоставил все данные для начала работы и оплатил в срок. 10\10
Ответный отзыв