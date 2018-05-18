Имею опыт работы в C#, JavaScript и подобных ему объектно-ориентированных языках, HTML, CSS, PHP, базы данных. Также занимался разработкой игр. По всем вопросам с радостью отвечу на почте или в telegram - @Elerut.
Site: xan-cinema.ru
TG bot: @freetapesbot
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
DLE
В очередной раз благодарю за четкое выполнения ТЗ
Ответный отзыв
Хороший работодатель, все четко и по плану
$4
10 баллов
7 лет назад
DLE
Благодарю, Александра, все четко выполнено по ТЗ, обращусь еще
Ответный отзыв
Хороший работодатель, все четко и по плану
$3
10 баллов
7 лет назад
JavaScript
Отличный исполнитель! Все сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик быстро предоставил все данные для начала работы и оплатил в срок. 10\10