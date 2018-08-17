Нужно удалить внешние ссылки в CMS DLE

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Завершен4 заявки167 просмотров

Здравствуйте

Нужно удалить, или сделать не кликабильными все внешние ссылки в новостях, оставить одну ссылку которая равняется домену сайта, сайт на CMS DLE

DLE
7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexsasha192
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Благодарю, Александра, все четко выполнено по ТЗ, обращусь еще
Хороший работодатель, все четко и по плану

Заявки фрилансеров

alexsasha192
Александр 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад