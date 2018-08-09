Bitrix доработки\правки по сайту

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Необходимо выполнить мелкие доработки по проекту

1. Убрать корзину

2. Убрать регистрацию с сайта

3. Убрать кнопку Хиты продаж и убрать страницу хиты продаж

4. Поставить телефон и почту в шапку

5. Проиндексировать сайт в поисковых системах.

6. СЕО: Заголовки разделов продукции и самих продуктов должны быть индексируемыми (прописаны в заголовках)

7. Поиск должен стать рабочим

8. Сделать раздел новости наверху в меню

9. установить фавикон

10. Др. мелкие доработки

Прикладываю ТЗ для ознакомления с полным перечнем работ.

С Уважением.

7 лет назад
vzx26
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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