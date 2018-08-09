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Bitrix доработки\правки по сайту
Необходимо выполнить мелкие доработки по проекту
1. Убрать корзину
2. Убрать регистрацию с сайта
3. Убрать кнопку Хиты продаж и убрать страницу хиты продаж
4. Поставить телефон и почту в шапку
5. Проиндексировать сайт в поисковых системах.
6. СЕО: Заголовки разделов продукции и самих продуктов должны быть индексируемыми (прописаны в заголовках)
7. Поиск должен стать рабочим
8. Сделать раздел новости наверху в меню
9. установить фавикон
10. Др. мелкие доработки
Прикладываю ТЗ для ознакомления с полным перечнем работ.
С Уважением.
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