Bitrix доработки\правки по сайту

Мы Интернет-Университет. За 6 лет на рынке мы создали ряд продуктов, в числе которых онлайн-платформа для образовательных бизнесов (B2B), образовательные программы для взрослых (B2C) и различные смежные сервисы, например, система приема платежей. У нас еще ...