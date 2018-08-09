Необходимо запарсить карту сайта php

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Закрыт5 заявок123 просмотра

Распарсить карту сайта. Подробное ТЗ во вложении

PHP
7 лет назад
evgen_popov777
Евгений 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров