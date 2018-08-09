Написать страничку с картой

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Закрыт3 заявки174 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо создать страничку сайта, которая в итоге будет отображать карту  

п.с. чистый код - не означает, что я буду придираться к коду, напишите как получится - главное чтобы работало. чистый код - означает - без фреймворков jquery и т.д.

Пишите пожалуйста стоимость и сроки.

 

 

jQuery
7 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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