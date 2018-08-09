Написать страничку с картой

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо создать страничку сайта, которая в итоге будет отображать карту

п.с. чистый код - не означает, что я буду придираться к коду, напишите как получится - главное чтобы работало. чистый код - означает - без фреймворков jquery и т.д.

Пишите пожалуйста стоимость и сроки.