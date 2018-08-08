Telegram бот для доставки еды

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок175 просмотров

Бот позволяет ознакомится с меню блюд доставки, оформить заказ, а также получить доступ в личный кабинет.

Основное описание функционала.

  • Авторизация/регистрация пользователей
  • Заказ (просмотр меню, добавление в корзину, оформление)
  • Профиль пользователя. История заказов, просмотр статусов.
  • Рейтинг блюд и отзывы.
  • Акции и спецпредложения.
  • Редактирование профиля.
  • Просмотр статичных страниц

    Под весь описанный функционал уже есть готовый REST API.

7 лет назад
peimei
Максим 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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