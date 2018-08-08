Программист на WebAsyst

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Ищется программист для работы с движком WebAsyst. Опыт работы с данным движком обязателен. Умение работать в оговоренный срок, не пропадать, держать оговеренные сроки, быть на связи в скайп или другие средства связи. 

Что нужно сделать: 

1. Поправить верстку на сайте под задачи seo. 

2. Поправить мод генерации тэгов и дискрипшенов для seo. 

3. Исправить неправильный показ фотографий товаров. 

4. Поправить сортировку отображения товаров.

Webasyst
7 лет назад
Anastasia_march
34 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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