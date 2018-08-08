Нужен PHP программист - Добавить сущность "Компания" в небольшую CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вітаю!

Платформа для управління онлайн консультантом. 

Система базується на патерні MVC, частково використовується функціонал Symfony.

Потрібно додати сутність компанія, і розділити інформацію, яка виводиться в кабінеті, в залежності до якої компанії належить користувач.

Я більше зацікавлений у довготривалій співпраці (роботи достатньо). Прохання вказувати свої погодинні ставки.

PHPSymfony
7 лет назад
webxid
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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