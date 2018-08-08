есть сайт

http://skcontinent.bon-site.ru

в нем есть подбор по параметрам квартир, но дело в том что он не работает то есть не ищет квартиры

он есть на гл стр и на стр объекта в ЖК http://skcontinent.bon-site.ru/appartments/

нужно сделаь рабочим

верстка есть