Правка

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Закрыт3 заявки116 просмотров

есть сайт 

http://skcontinent.bon-site.ru

в нем есть подбор по параметрам квартир, но дело в том что он не работает то есть не ищет квартиры

он есть на гл стр и на стр объекта в ЖК http://skcontinent.bon-site.ru/appartments/

нужно сделаь рабочим

верстка есть

7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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