Для завершения проекта требуется JavaScript разработчик

Есть частично готовый проект, который писался на React + Yii2. Yii2 используется, как RESTful API.

Ищем разработчика с опытом работы в достаточно сложных и нагруженных проектах для завершения работы. Ищем, только разработчика, не студию. Плюсом будет если вы имеете представление о том, как работают биржи криптовалют.

Техническое задание будет предоставлено выбранным исполнителям.