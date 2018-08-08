Для завершения проекта требуется JavaScript разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки158 просмотров

Есть частично готовый проект, который писался на React + Yii2. Yii2 используется, как RESTful API.  

Ищем разработчика с опытом работы в достаточно сложных и нагруженных проектах для завершения работы. Ищем, только разработчика, не студию. Плюсом будет если вы имеете представление о том, как работают биржи криптовалют.  

Техническое задание будет предоставлено выбранным исполнителям. 

JavaScriptYii
7 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

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