Создать приложение Bitrix 24 + навыки PHP програмер - СРОЧНО!

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

Создать приложение Bitrix 24 + навыки PHP программер - СРОЧНО!

Бюджет 150$ Оплата по факту готовности

Сроки 3 дня

Имеется ТЗ

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PHP
7 лет назад
webcreatr
Андрей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
28 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров