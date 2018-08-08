Добавить блок на сайт на Joomla

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Есть сайт ekomebel42.ru

Требуется:

В нижнюю часть шаблона страниц Каталога

http://ekomebel42.ru/index.php/tatuazh 

http://ekomebel42.ru/index.php/stoli

(это примеры)

Добавить возможность внести seo-тексты. 

Joomla
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров