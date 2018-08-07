Разработка нового раздела сайта (расширенная тикет-система)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

На данный момент есть работающий сайт и для него разрабатывается новый раздел. Дизайн сделан, исходники в наличии. Осталась программная часть, верстка и настройка нового раздела на сервере заказчика. 

В новом разделе будущий клиент имеет возможность зарегистрироваться и подать заявку на получение услуг. В свою очередь сотрудник, может ознакомиться с заявкой, запросить дополнительные сведения у клиента и совершать другие действия в работе с заявкой. Если коротко, то это расширенный функционал тикет-системы. 

Подробное техническое задание во вложении к проекту. Рассматриваю предложения только если: 

- указана стоимость выполнения проекта 

- указаны сроки выполнения проекта 

или 

- заданы уточняющие вопросы 

Заранее благодарю за внимание к проекту :)

7 лет назад
top007
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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