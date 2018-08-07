Разработка нового раздела сайта (расширенная тикет-система)

На данный момент есть работающий сайт и для него разрабатывается новый раздел. Дизайн сделан, исходники в наличии. Осталась программная часть, верстка и настройка нового раздела на сервере заказчика.

В новом разделе будущий клиент имеет возможность зарегистрироваться и подать заявку на получение услуг. В свою очередь сотрудник, может ознакомиться с заявкой, запросить дополнительные сведения у клиента и совершать другие действия в работе с заявкой. Если коротко, то это расширенный функционал тикет-системы.

Подробное техническое задание во вложении к проекту. Рассматриваю предложения только если:

- указана стоимость выполнения проекта

- указаны сроки выполнения проекта

или

- заданы уточняющие вопросы

Заранее благодарю за внимание к проекту :)