Доработать сайт на Joomla

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Добрый день!

Есть работающий сайт на Joomla v3.8

установлен VirtueMart 3.0 с готовой темой

Необходимо добавить "Корзину покупателя",

или, как вариант, функцию "Быстрый заказ" в Один клик.

(как вариант, без корзины, только к каждому товару функция Быстрого заказа в

один клик – передаются данные только по одному товару)

Просьба указывать Цены и Сроки

Все подробности предоставлю заинтересовавшему меня Исполнителю.

Спасибо!

Joomla
7 лет назад
taris
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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