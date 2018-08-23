Скрипт - Игра в кости

Задача написать скрипт игры в кости.

Посетитель бросает 2 кубика. На сумму выпавших очков посетитель получает скидку.

По визуальному оформлению (анимации) вот это решение нравится - http://grafodel.ru/games/dash.html

Во вложении картинки примеры цветовых решений, которое намнравится - хотелось бы кости сделать красного цвета.

Математика. Бросаем 2 кубика рандомно выпадают числа от 1 до 6.

!!! НО должна быть проверка, что бы суммы 11 и 12 не выпадали !!!

После выпадения кубика. Пользователь может остановиться - отправить себе и менеджеру модерн-окна купон на скидку.

Либо продолжить кидать кости. После нажатия продолжить, задержка с обратным отсчётом 10 сек.

В сутки у одного пользователя всего 3 попытки бросить кости. На след. день может заново бросать.

Исполнитель, укажи срок по времени и стоимость решения задачи.