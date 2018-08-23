Скрипт - Игра в кости

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Завершен8 заявок271 просмотр

Задача написать скрипт игры в кости. 

Посетитель бросает 2 кубика. На сумму выпавших очков посетитель получает скидку.

По визуальному оформлению (анимации) вот это решение нравится - http://grafodel.ru/games/dash.html

Во вложении картинки примеры цветовых решений, которое намнравится - хотелось бы кости сделать красного цвета.

Математика. Бросаем 2 кубика рандомно выпадают числа от 1 до 6. 

!!! НО должна быть проверка, что бы суммы 11 и 12 не выпадали !!!

После выпадения кубика. Пользователь может остановиться - отправить себе и менеджеру модерн-окна купон на скидку.

Либо продолжить кидать кости. После нажатия продолжить, задержка с обратным отсчётом 10 сек. 

В сутки у одного пользователя всего 3 попытки бросить кости. На след. день может заново бросать.

Исполнитель, укажи срок по времени и стоимость решения задачи.

7 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

LLIyT_Tomsk
Алексей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
3 дня
Алексей молодец. Оперативно сделал задачу. Внёс правки, которые, попросил сделать. Работой остался доволен. Рекомендую.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

LLIyT_Tomsk
Алексей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад