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Скрипт - Игра в кости
Задача написать скрипт игры в кости.
Посетитель бросает 2 кубика. На сумму выпавших очков посетитель получает скидку.
По визуальному оформлению (анимации) вот это решение нравится - http://grafodel.ru/games/dash.html
Во вложении картинки примеры цветовых решений, которое намнравится - хотелось бы кости сделать красного цвета.
Математика. Бросаем 2 кубика рандомно выпадают числа от 1 до 6.
!!! НО должна быть проверка, что бы суммы 11 и 12 не выпадали !!!
После выпадения кубика. Пользователь может остановиться - отправить себе и менеджеру модерн-окна купон на скидку.
Либо продолжить кидать кости. После нажатия продолжить, задержка с обратным отсчётом 10 сек.
В сутки у одного пользователя всего 3 попытки бросить кости. На след. день может заново бросать.
Исполнитель, укажи срок по времени и стоимость решения задачи.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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