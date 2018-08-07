Создать легкую программку для учета клиентов тренинга. Тренинг личностного роста. Предполагает 3 ступени: Базовый курс (БК) Прогрессивный курс (ПК) Лидерская программа (ЛП) Нужно чтобы программка вела студентов отдельно по ...
Отсутсвует вход в админ панель для
вчера 7.08 был вход в админ панель и для зарегирированых пользователей . сейчас входа в админ панель нет сайта для з админитраторов отутствет tigrulya.ru Остался вход для зарегирированных пользователей сайт tigrulya.ru
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