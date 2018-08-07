Разработчика чат-бота

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Необходимо разработать чат-бота для Facebook Messenger при помощи ManyChat. Для понимания вопроса нужно будет просмотреть видео, которое мы Вам вышлем в Telegram или Skype. Ищем человека, который уже имеет опыт в создании чат-ботов.

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос контента

    Нужно перенести контент https://sharonnn80.wixsite.com/website/blank-3 (сайт будет копироваться в вордпресс). А тут http://www.itnews.co.il/ будет обновляться дизайн и если сайт будет строиться заново , важно то, чтобы новый сайт включал контент старого по тем же URL,s. Интересует ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать личный кабинет

    1) Нужно написать лк, с регистрацией через смс (вбиваем телефон, получаем код). Вход по логину и паролю. Плюс можно подключить двухфакторную авторизацию (через смс). Верстка есть как будет выглядеть.  В лк будет сервис по ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка WordPress

    Интересует следующий перечень задач:   1. Установить и настроить по демо шаблон на WordPress  2. Провести SЕО-оптимизацию   3. Установить необходимые модули   Вобщем доработать под наполнение контентом.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет магазина Opencart.

    Нужно добавить на сайт возможность создавать комплектацию товара под самим товаром.   Проще всего будет привязать это к рекомендуемым товарам. Изменить отображение и добавить функцию выбора.    Пример реализации такой возможности, можно посмотреть на сайте ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг сайтов

    Добрый день ! Нужен на постоянной оснвое париснг двух сайтов на Word Press . Подробности в Google Docs  https://docs.google.com/document/d/1Edgty3Y8UqpVMyW0OGlmD1tirCZD_jU65bDSlKlxFYE/edit?usp=sharing Условия и стоиомсть пишите в личку

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать 2 момента в интернет магазине на OpenCart

    Оплата уже подключена, но при оплате книги есть, проблема человеку нужно зарегистрировать (Мы упростили максимально, сделали логин и пароль). Нужно вообще убрать форму регистрации, и сделать что бы просто ввел почту, и туда пришла ссылка ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление галочки на согласие обработки данных. Сайт на Joomla

    Интернет магазин сделан на Joomla. Нужно добавить галочку "Я согласен на обработку персональных данных" 1. В форму "Задать вопрос" (она всплывающем окном), кнопка располагается в шапке. 2. На главной странице в ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интерактивный обучающий модуль на CourseLab

    Ищем дизайнера-специалиста по редактору электронных курсов CourseLab. Работа на проекте (не в штат). Задача  создание обучающих модулей с элементами геймификации. Пример курса  по ссылке.   dropmefiles.com/t5tqV

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить яндекс маркет

    $100

    Сайт добавлен в маркет, идут показы, но почему то показываются не все товары если ввести полное название товара а также показываються не все товары в яндекс советнике на точной копии сайта с этими же товарами! ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад