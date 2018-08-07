Настройка WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок124 просмотра

Интересует следующий перечень задач:  

1. Установить и настроить по демо шаблон на WordPress 

2. Провести SЕО-оптимизацию  

3. Установить необходимые модули  

Вобщем доработать под наполнение контентом.

WordPress
7 лет назад
degajeh
Денис 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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