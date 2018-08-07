Интерактивный обучающий модуль на CourseLab

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок87 просмотров

Ищем дизайнера-специалиста по редактору электронных курсов CourseLab. Работа на проекте (не в штат). Задача  создание обучающих модулей с элементами геймификации. Пример курса  по ссылке.  

dropmefiles.com/t5tqV 

7 лет назад
OlgaLob
Ольга 
48 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров