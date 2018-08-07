Настроить яндекс маркет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Сайт добавлен в маркет, идут показы, но почему то показываются не все товары если ввести полное название товара а также показываються не все товары в яндекс советнике на точной копии сайта с этими же товарами! Необходимо настроить чтобы все товары показывались в маркете и в яндекс советнике!

7 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров