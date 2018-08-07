Настроить яндекс маркет

Сайт добавлен в маркет, идут показы, но почему то показываются не все товары если ввести полное название товара а также показываються не все товары в яндекс советнике на точной копии сайта с этими же товарами! Необходимо настроить чтобы все товары показывались в маркете и в яндекс советнике!