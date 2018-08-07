Доработать конструктор видео сайтов

Добрый день!

Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения.

CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х.

Перечень работ которых надо провести:

1. Реализовать воспроизведение видео в слайдере на главной странице.

2. Сделать блокиратор просмотра видео с сопровождением модального окна для ввод номера телефона и проверочного кода (оформление подписки)

2.1. Ввести дополнительно, второе, модальное окно для клика по ссылкам.

3. Запретить вывод контента в определенных блоках под контент. , к примеру в блоке видео нельзя выводить фотографии (все файлы рассортированы по типу: видео и фото)

4. Доработать систему постбэков в рамкамх сервиса (сайт с контентом)

5. Подключить шаблон к действующему API по оформлению подписки на модальные окна (АПИ уже подключено к CMS)