Необходимо устранить ошибки на сайте, появившиеся после редизайна сайта и связанные с настройкой маршрутизации. Дополнительно также потребуется настройка приобретенного SEO-плагина (SEO-фильтр).
Доработать конструктор видео сайтов
Добрый день!
Ищу разработчика php, который сможет разобраться в чужом коде и внести соответствующие правки и изменения.
CMS разработана на фреймворке CodeIgniter 3.Х.
Перечень работ которых надо провести:
1. Реализовать воспроизведение видео в слайдере на главной странице.
2. Сделать блокиратор просмотра видео с сопровождением модального окна для ввод номера телефона и проверочного кода (оформление подписки)
2.1. Ввести дополнительно, второе, модальное окно для клика по ссылкам.
3. Запретить вывод контента в определенных блоках под контент. , к примеру в блоке видео нельзя выводить фотографии (все файлы рассортированы по типу: видео и фото)
4. Доработать систему постбэков в рамкамх сервиса (сайт с контентом)
5. Подключить шаблон к действующему API по оформлению подписки на модальные окна (АПИ уже подключено к CMS)
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