JS работа с draggble resizeble

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

после перетаскивая объекта по двойному клику срабатывает ресайзебл но драгбл больше не работает, надо исправить, круто если rotate добавите , очень срочно

JavaScript
7 лет назад
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров