Перадача лидов с лендинга по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Есть готовый пример от партнерской программы

Нужно чуть чуть переделать его

Добавить редирект на succsess page после отправки лида.

И запись в лог информации, удалось отправить лид или ошибка ( если партнерка висела например)

7 лет назад
bloodfreeman
Владислав 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров