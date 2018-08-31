Создать crm для Украины на чистом php или с фреймворком yii2, laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок217 просмотров

Здравствуйте есть задача по созданию crm с бизнес задачами которые применимы только в Украине. В основном для магазинов . 

При работе в срм у клиентов будет много работы с фильтрацией/отборами в заказах/ценах/товарах, будут периодически загружаться заказы или через пост запросы приниматься заказы, погружаться прайсы .

 Присылайте ссылки на ваши проекты по разработке интернет магазинов (для первичного анализа)

Работы достаточно много. По завершению основных работ возможен пассивный доход от сотрудничество в плане поддержки работоспособности проекта .

ТЗ готово. Отправлю в личку для оценки.

LaravelPHPYii
6 лет назад
emlax
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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