Здравствуйте, нужен специалист по cms joomla. Пишите.
Создать crm для Украины на чистом php или с фреймворком yii2, laravel
Здравствуйте есть задача по созданию crm с бизнес задачами которые применимы только в Украине. В основном для магазинов .
При работе в срм у клиентов будет много работы с фильтрацией/отборами в заказах/ценах/товарах, будут периодически загружаться заказы или через пост запросы приниматься заказы, погружаться прайсы .
Присылайте ссылки на ваши проекты по разработке интернет магазинов (для первичного анализа)
Работы достаточно много. По завершению основных работ возможен пассивный доход от сотрудничество в плане поддержки работоспособности проекта .
ТЗ готово. Отправлю в личку для оценки.
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