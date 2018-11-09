Бот для автоматических проставлений ставок в брокере vodds

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки570 просмотров

На основе фильтров создаются задачи по которым ставятся ставки для каждой задачи своя сумма ставка.

И по этим задач делаются ставки. Более подробно в тз.

7 лет назад
Alex2509123
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$2000
28 дней
Задача была выполнена несмотря на все проблемы которые появились при ее исполнении Советую работать с Андреем и его командой, но будьте готовы к довольно приличным затратам,но в плане результатов вопросов нет никаких
Отличная коммуникация, оперативный фидбек и желание разобраться в возникающих вопросов + никаких проблем с оплатой. Можно смело рекомендовать.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад