Бот для автоматических проставлений ставок в брокере vodds
На основе фильтров создаются задачи по которым ставятся ставки для каждой задачи своя сумма ставка.
И по этим задач делаются ставки. Более подробно в тз.
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